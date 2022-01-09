إطلاق اسم ليوناردو دي كابريو على شجرة استوائية ساهم فى حمايتها من الانقراض

أُطلق اسم النجم العالمى ليوناردو دي كابريو، على شجرة استوائية اكتُشفت حديثًا في غابة إيبو بالكاميرون، وذلك بعدما سبق وتعهد بالعمل على حماية هذه الغابة المطيرة، بحسب ما أعلنه علماء من الحديقة النباتية البريطانية في كيو، وأعطى باحثو كيو وشركاؤهم من كل أنحاء العالم أسماء في العام 2021 لأكثر من 200 نوع من النباتات والفطريات.

وفقا لموقع variety، تندرج «الشجرة» ضمن تلك الأنواع التي تتراوح بين نبات التبغ القاتل إلى زهرة الأوركيد التي تنمو في ظلام دامس، واكتُشفت هذه الشجرة التي يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار وجذعها مزين بزهور كبيرة صفراء وخضراء في غابة إيبو الواقعة شمال دوالا (جنوب) عاصمة الكاميرون الاقتصادية.

وكان الممثل ليوناردو دي كابريو، قد تعهد عام 2020 مع منظمة الحفظ Re: wild العمل على منع إعطاء الموافقة على استغلال أخشاب نحو 68 ألف هكتار من هذه الغابة لأغراض صناعية.

وألغت الحكومة الكاميرونية قرار الموافقة أخيرا في أغسطس 2020، ما أرضى المدافعين عن البيئة الذين كانوا نبهوا إلى أن تلك الغابة البكر تضم رئيسيات مهددة بالإنقراض.

وقال كبير الباحثين في فريق أفريقيا في كيو الدكتور مارتن تشيك لبي بي سي: "لقد أبدينا تقديرنا للدعم الذي وفره لنا ليو في حملة حماية إيبو العام الفائت، وارتأينا أن من المناسب أن نكرمه بتلك الطريقة، من خلال إطلاق اسمه على أحد الأنواع الفريدة في هذه الغابة".