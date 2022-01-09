اتهمت السلطات في مدينة هيوستن الأمريكية، أمس السبت، سيدة بوضع نجلها (13 عاما) في صندوق سيارتها في محاولة لعزله بعد معرفتها بأنه مصاب بفيروس كورونا، أثناء توجهها إلى موقع لإجراء مسحات كوفيد-19، خوفا من الإصابة بالفيروس.

وفي بيان أوردته محطة تلفزيونية "كيه.بي.آر.سي" التابعة لشبكة "ان. بي.سي" الأمريكية، قالت منطقة مدارس Cyprus-Fairbanks، إنها أبلغت الشرطة "بأن طفلا كان في صندوق سيارة بموقع لإجراء مسحات فيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف البيان: "أجرت سلطات إنفاذ القانون تحقيقا كاملا نتج عنه إصدار مذكرة توقيف بحق سارة بيم (41 عاما)، اتهمت بتعريض طفل للخطر"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وتابع البيان: "لحسن الحظ، لم يصب الطفل بأذى".

وقالت السلطات في هيوستن إنه تم العثور على الصبي يوم الاثنين الماضي، في موقع لإجراء مسحات فيروس كورونا، بالمنطقة التعليمية في شمال غرب هيوستن.

من جهتها، أوضحت والدة الطفل أنها وضعت نجلها، داخل صندوق السيارة خوفا من الإصابة فيروس كورونا، أثناء قيادتها لإجراء فحوصات إضافية.

وقالت السلطات يوم الجمعة الماضية، إن سارة، لم يتم القبض عليها أو تسليم نفسها حتى الآن، مشيرة إلى أن سارة عملت في المنطقة التعليمية منذ 2011، مضيفة أنها كانت في إجازة إدارية.

ولم تذكر الشرطة ما إذا كانت بيم أو ابنها المجهول قد تم تطعيمها.