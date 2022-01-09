مدير مهرجان الأقصر السينمائي تدعم أطفال مستشفى الأورام بطيبة

زارت المخرجة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مستشفى أورام السرطان بطيبة، لتقديم الدعم للأطفال من مرضى الأورام، استمرارًا للزيارات الداعمة من جانب إدارة المهرجان خلال دوراته السابقة، لمرضى الأورام.

وقالت الحسيني؛ إن أطفال السرطان بحاجة لتكاتف كل فئات ومؤسسات المجتمع، لمساندتهم تخفيفًا عن آلامهم، ولإدخال السعادة إلى قلوبهم وقلوب ذويهم حتى لايشعرون بالعزلة نتيجة المرض.

وأوضحت مدير المهرجان أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية بين إدارة صناع السينما وإدارة المهرجان في دعم الأطفال من مرضى السرطان، تمهيدًا لزيارة جميع نجوم الوسط الفني للأطفال المرضى، لدعمهم نفسيًا.

وخلال الزيارة؛ رافق فريق العلاقات العامة، مدير المهرجان، بجولة لزيارة بعض الأطفال بغرف تلقي العلاج، ولتفقد الأقسام الطبية المختلفة للاطلاع على كل ماهو جديد من الأجهزة الحديثة ذات المواصفات القياسية العالمية، التي زودت بها المستشفى، خلال الآونة الأخيرة.

وأشارت الحسيني إلى حرص إدارة المهرجان خلال الدورة المقبلة والمقرر انطلاقها في شهر مارس المقبل، على دعوة كافة الفنانين المشاركين بهذه الدورة، لزيارة المستشفى، وسط إشادة كبيرة من مديرة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بمستوى الخدمات العلاجية الشاملة بالمستشفى والتي تغطي الجانب النفسي والمعنوي للمريض، إلى جانب برنامج العلاج الكامل، معربة عن سعادتها بوجود مثل هذا الصرح الطبي الكبير ليخدم عدد كبير من محافظات الصعيد.