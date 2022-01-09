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تنفذ وزارة النقل حاليًا مشروعات تنفيذ 6 محاور جديدة في صعيد مصر لربط الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي لخدمة مشروعات التنمية والتجمعات العمرانية الجديدة، بتكلفة إجمالية حوالي 14 مليار جنيه، بخلاف المحاور الخمسة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام.

في السطور التالية؛ كل ما تريد معرفته عن محور دراو على النيل، أحد المحاور الـ6 التي تنفذها الوزارة بالوجه القبلي لخدمة المشروعات الصناعية والزراعية..

- تقدر تكلفة محور دراو على النيل بـ 1.4 مليار جنيه.

- يبلغ طول المحور 18.2 كيلومترًا، وعرضه 21 متر بواقع حارتين في كل اتجاه.

- مدة تنفيذ المشروع تبلغ 36 شهرا.

- في نوفمبر 2018 كان وزير النقل السابق هشام عرفات أجرى جولة تفقدية لموقع إنشاء المحور الذي تأخر تنفيذه إلى هذه الأيام.

- لم تتجاوز نسبة تنفيذ المشروع 20%.

- يتكون المشروع من 7 كباري منها 4 رئيسية هي: كوبرى الزراعى الشرقى وكوبرى النيل وكوبرى الزراعى الغربى وكوبرى الصحراوى الغربى، و3 كباري ونفقين لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

- يبلغ عرض الكوبرى فوق نهر النيل 25 مترًا، فيما يبلغ عرض باقى قطاعات الكبارى 21 مترًا.

- يحقق محور دراو على النيل الربط بين الطريق الزراعي الشرقي حتى الطريق الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربى جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان ليكون محورًا حرًا.

- يربط المحور مناطق المحاجر على طريق بلانة/ كلابشة بالصحراوي الغربي ويخدم مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، بالإضافة إلى خدمة مشروع زراعة الـ 1.5 مليون فدان ومناطق الزراعة غرب غرب كوم أمبو.

- يعتبر المحور أحد 22 محورًا خططت وزارة النقل لتنفيذها بتكلفة 38 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 13 منها ويجرى حاليا تنفيذ 9 محاور بينها 6 بالصعيد و3 بالوجه البحرى.

- تساهم هذه المحاور في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

- إنشاء شبكة الطرق الجديدة في الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل وتسهيل حركة التجارة.