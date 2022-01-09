شباب كفر الشيخ تنظم مسابقة التميز الكشفي ضمن المشروعات التجريبية

نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، مسابقة التميز الكشفي المحلي للفرق الكشفية ضمن المشروعات التجريبية بالمخيم الكشفي ببيلا، بمشاركة الفرق الكشفية من إدارات شباب" بيلا- برج البرلس- دسوق"، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وقال الدكتورعزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الفرق الكشفية من بيلا وبرج البرلس وسنهور المدينة تنافست في المجالات التالية: "فني، ديني، ثقافي، رياضي، أرض، كشفية، عقد وربطات"، موكداً أن المسابقة أسفرت عن فوز الفرق الكشفية بمركز شباب مدينة بيلا بالمركز الأول لفرق الأشبال والزهرات والكشافة والمرشدات.

وأضاف محروس، أن مسابقة التميز الكشفي المحلي للفرق الكشفية بمخيم بيلا أقيمت بمتابعة تنفيذية من مديرى الإدارات الفرعية ومشرفي النشاط بالإدارات ومراكز الشباب، كذلك من المنتظر مشاركة الفرق الفائزة من بيلا بالمسابقة القومية على مستوى الجمهورية للتنافس مع الفرق الصاعدة من المحافظات على مستوى الجمهورية.