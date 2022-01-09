طيران الإمارات تغلق صالات الترفيه على طائرت أيه380 لمكافحة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت شركة طيران الإماراتية صالات الترفيه ومساحات اجتماعية للركاب على طائراتها من طراز أيه 380 بهدف منع تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم طيران الإمارات قوله إنه "في ضوء اعتبارات السلامة والصحة، عدلت طيران الإمارات بشكل مؤقت بعض أشكال خدماتنا على متن الطائرات".

وتطبق دبي واحدا من أسرع برامج التطعيم في العالم ونجحت في إبقاء حالات الإصابة تحت السيطرة قبل ظهور متحور أوميكرون.

وسجلت دولة الإمارات 2759 إصابة اليوم الأحد في أعلى حصيلة يومية منذ مارس الماضي.