قطاع الضيافة في ألمانيا يحذر من تداعيات تشديد قواعد كورونا

حذر اتحاد الفنادق والمطاعم في ألمانيا من تداعيات خطط تشديد قواعد دخول الأفراد إلى مرافق القطاع في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، إنجريد هارتجس، في تصريحات لبوابة "واتسون" الإخبارية: "التطبيق واسع النطاق لقاعدة 2 جي بلاس ستكون كارثية على كثير من المنشآت".

وذكرت هارتجس أن القطاع يعاني حتى الآن من خسائر الإيرادات التي تكبدها في العامين الماضيين مقارنة بعام 2019، وقالت: "نصف الشركات تشعر بالقلق على وجودها".

ووافقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أمس الجمعة، ضمن أمور أخرى، على لائحة "2 جي بلاس" للمطاعم والمقاهي والحانات، والتي بموجبها سيُجرى في المستقبل السماح فقط لأولئك الذين تلقوا جرعات معززة من لقاح ضد كورونا بالدخول إلى هذه الأماكن أو أولئك الذين أتموا التطعيم بجرعتين ولكن عقب تقديم اختبار سلبي بتاريخ يوم الدخول.

وأشار هارتجس إلى أن أقل من نصف السكان في ألمانيا تلقوا حتى الآن جرعة معززة، مضيفة أنه لا بد أيضا من توقع طوابير انتظار طويلة أمام مراكز الاختبار، والتي لها أوقات عمل محدودة فقط، وقالت: "هذا يؤثر بشدة على جميع المنشآت التي تعيش من الزيارات العفوية والعديد من الضيوف الشباب الذين غالبا لم يحصلوا بعد على جرعة معززة".

وأكدت هارتجس ضرورة "تزويد الشركات بالمساعدة الكافية لتأمين سبل عيشها".