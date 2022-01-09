«اليوم» السعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "الاعتداءات الإيرانية.. أين الموقف الدولي؟" - أن الأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الـشرعية في اليمن، في مجابهتها للتهديدات الإرهابية، والتصدي لكل المحاولات الـتي تستهدف أراضي المملكة العربية الـسعودية، وتسعى إلـى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، هـي أدوار تنم عن الـقوة والـقدرة الـتي تتمتع بها الـدفاعات الـسعودية وقوات تحالـف دعم الشرعية.

وأشارت إلى أن العمليات الإرهابية الجبانة، الـتي تقوم بها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تمثل انتهاكا للقانون الـدولـي وجريمة حرب توجب المساءلـة عنها، ودلـيلا بارزا على إمعان هـذه المليشيا المدعومة من نظام طهران في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها المستمر للانصياع لـدعوات الـسلام والجهود المبذولـة لـلـتوصل إلـى حل سياسي لـلأزمة الـيمنية، وتحديها الـسافر للمجتمع الـدولـي، واستخفافها بكل الـقوانين والأعراف الـدولـية المنادية بالـسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.