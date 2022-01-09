العراق: إحباط استهداف ارتال الدعم اللوجستي في بغداد والمثنى والديوانية

أفاد المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، بإحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بأربع عبوات ناسفة في بغداد والمثنى والديوانية.

وقال المتحدث، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم: "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة المثنى والديوانية وبغداد وأثناء المسح الميداني، من إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي وأرواح المواطنين بأربع عبوات ناسفة معدة للتفجير على الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد -البصرة".

وأضاف أنه تم تفكيك العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات.