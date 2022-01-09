إفريقيا تسجل 9 ملايين و760 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الإفريقي، تسجيل إجمالي إصابات القارة الإفريقية 9 ملايين و760 ألف بفيروس كورونا، و229 ألف وفاة وسط تعافي 8 ملايين و700 ألف شخص.

وأوضحت المراكز الإفريقية في بيان صادر اليوم الأحد، بلوغ نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 9.11% بينما تلقى نحو 13.65% جرعة واحدة و0.3 حصلوا على جرعة تعزيزية، فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الإفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة، والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.