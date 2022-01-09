بريطانيا تسجل 141 ألفا و251 إصابة جديدة بكورونا و314 حالة وفاة

سجلت بريطانيا 141 ألفا و251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 314 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 14 مليونا و422 ألفا و67 إصابة، والوفيات إلى 150 ألفا و537 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه قد تم إعطاء 135 مليونا و802 ألف و643 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.