تقيم مكتبة البلد حفل مناقشة وتوقيع رواية «متاهة الإسكندرية» الصادرة عن دار الشروق، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يناقشها كل من الكاتب والشاعر إبراهيم داوود، والكاتبة والناقدة عبلة الرويني.

ومن أجواء الرواية: "كانت المدينة مكانا ثانيا للهرب، وليس للمواجهة، لمقابلة النفس بعد عناء السفر، والتأقلم مع الوحدة أو السعادة أو الحب، كانت لهذه الرموز حياة واضحة في الإسكندرية، ويمكن الإحساس بملمسها، ربما طال زمن الهرب، وتحول إلى حياة، هكذا كنت أشعر بحياتي في الإسكندرية، بأني هارب طال زمن هروبه، وبأن لي حياة سابقة، وأنني في هذه المدينة، وسط هذا الفراغ؛ أعيش حياتي الثانية، لأكتشف رموز هذه الحياة السابقة".

علاء خالد، شاعر وروائي مصري وكاتب في جريدة التحرير، وجريدة أخبار الأدب، والمشرف العام وأحد مؤسسي مجلة أمكنة في الإسكندرية، ويعتبر أحد الأسماء الأساسية في تاريخ الكتابات النثرية، منذ صدور ديوانه الأول في بداية التسعينيات، في جيلى الثمانينيات والتسعينيات، وصدرت له ستة دواوين شعرية أخرى، وثلاثة كتب نثرية.

صدرت روايته الأولى بعنوان "ألم خفيف كريشة طائر تنتقل بهدوء من مكان لآخر" عن دار الشروق عام 2009.