أحمد طوسون يفوز بجائزة ساويرس لأفضل كتاب للأطفال

حصد الكاتب أحمد طوسون، جائزة أفضل كتاب للأطفال أصغر من 12 عامًا، عن كتابه "من يعيد الدفء للمدينة"، كما فاز الفنان سمير عبدالغني بجائزة أفضل رسوم للأطفال.

جاء ذلك حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.

تعد مسابقة ساويرس الثقافية أحد أهم أدوار مؤسسة ساويرس في دعم المشهد الثقافي المصري، من خلال مجلس أمناء الجائزة الذي يتكون من نخبة متميزة من المتطوعين بالجهد والوقت لتقديم المشورة للمؤسسة فيما يختص بالأمور الفنية للجائزة، متضمنا مهمة اختيار أعضاء لجنة التحكيم لكل دورة، وهي لجان مستقلة تؤول إليها مسئولية اختيار الأعمال الفائزة بصورة عادلة وموضوعية، وتتألف من نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والمسرحيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر. ويتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز النقدية لهم في حفل كبير يقام في شهر يناير من كل عام في دار الأوبرا المصرية.