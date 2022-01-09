 إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية - بوابة الشروق
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إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 10:57 ص

أصيب 11 شخصًا بجروح وكدمات وكسور متفرقة بأجزاء الجسم؛ صباح اليوم الأحد، وذلك على خلفية إصابتهم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة الصالحية الجديدة اتجاه القصاصين أمام شبكة الكهرباء، جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والخدمات العلاجية اللازمة.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة، بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة الصالحية الجديدة إتجاه القصاصين أمام شبكة الكهرباء، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.


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