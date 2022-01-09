أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) عن تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة السمراء 10 ملايين حالة، لافتًا إلى بلوغ إجمالي الإصابات 10 ملايين و28 ألفًا و508 إصابات حتى مساء أمس السبت.

وقالت وكالة الرعاية الصحية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي، إن عدد وفيات كورونا في جميع أنحاء القارة بلغ 231 ألفًا و157 حالة، مشيرة إلى تعافي 8 ملايين و916 ألفًا و469 شخصًا من «كوفيد – 19» منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

ووفقًا لبيانات المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تعتبر دول جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا وليبيا الأكثر تسجيلًا لإصابات كورونا في القارة السمراء، وسجلت جنوب إفريقيا حتى الآن 3 ملايين و513 ألفًا و813 حالة.

وجاء المغرب في المرتبة الثانية بالنسبة لإصابات كورونا بعدد 990 ألفًا و57 إصابة، تلته تونس بعدد 738 ألفًا و442 حالة.

وتعد جنوب إفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا في القارة السمراء، تليها الأجزاء الشمالية والشرقية من القارة، في حين أن وسط إفريقيا هي المنطقة الأقل تضررًا بالجائحة، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا.

ووفقًا للمنظمة الإفريقية، حصلت بلدان القارة السمراء على 547 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن، وتم تطعيم حوالي 9.6 في المائة من سكان إفريقيا بشكل كامل.