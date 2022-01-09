منظمات إغاثة تحذر من مجاعة مرتقبة في جنوب السودان

حذرت منظمات إغاثة، من تعرض العديد من المواطنين في دولة جنوب السودان، لمجاعة العام الجاري، على خلفية أسوأ فيضانات منذ 60 عاما، فضلا عن الصراع والتطبيق البطيء لاتفاقية السلام التي حرمت الكثير من الخدمات الأساسية في البلاد.

وقال منسق العمليات الإنسانية في دولة جنوب السودان ماثيو هولينجورث: "كان عام 2021 أسوأ عام منذ الاستقلال، في السنوات العشر من حياة هذا البلد وسيكون عام 2022 أسوأ"، مشيرا إلى وصول "انعدام الأمن الغذائي في مستويات مروعة"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وفي حين أن أحدث تقرير عن الأمن الغذائي من قبل مجموعات الإغاثة والحكومة لم يصدر بعد، قال العديد من مسؤولي الإغاثة المطلعين على الوضع، إن البيانات الأولية تظهر أن ما يقرب من 8.5 مليون شخص، من أصل 12 مليون في البلاد، سيواجهون خطر المجاعة، بزيادة 8% عن العام الماضي.

وأشار مسؤولو الإغاثة، إلى أن مقاطعة فانجاك (الأكثر تضررا)، أصبحت الآن في وضع سيئ مثل مقاطعة بيبور العام الماضي، عندما قال خبراء الأمن الغذائي العالمي إن حوالي 30 ألف من سكان بيبور كانوا على الأرجح في مجاعة.

وخلال الرحلات إلى ثلاث ولايات في جنوب السودان في ديسمبر الماضي، أعرب بعض المدنيين والمسؤولين الحكوميين عن قلقهم لوكالة "أسوشيتد برس" من أن الناس قد بدأوا يموتون جوعا.

وقال جيريمايا جاتماي، الممثل الإنساني للحكومة في أولد فانجاك وهي مستوطنة معزولة في ولاية اعالي النيل، إنه في أكتوبر الماضي، ماتت أم وطفلها في قرية بولفام، جوعا.

وتأثر ما يقرب من مليون شخص في جميع أنحاء جنوب السودان بالفيضانات، وفقا للأمم المتحدة، التي اضطرت العام الماضي إلى خفض المساعدات الغذائية بمقدار النصف في معظم الأماكن بسبب قيود التمويل، مما أثر على حوالي 3 ملايين شخص.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة "فاو"، بأن الفيضانات أدت إلى منع الناس من الزراعة وأدت إلى نفوق أكثر من 250 ألف رأس من الماشية في ولاية جونقلي وحدها.

وفي حين أن الفيضانات هي المحرك الرئيسي للمجاعة، إلا أنها تفاقمت بسبب الجمود الحكومي حيث يحاول الحزبان السياسيان الرئيسيان في البلاد تقاسم السلطة.