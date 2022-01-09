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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من: ضبط شخص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزته 32 ألف قرص مخدر، و1450 أمبول مخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول بالجيزة.

وفي الإسكندرية، تم ضبط شخصين حال تواجدهما بنطاق المحافظة، وبحوزتهما (220 قرصا مخدرا، 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).

وفي الإسماعيلية، ضبط شخصان حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).

وفي السويس، ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض).

وفي البحيرة، ضبط شخصان حال تواجدهما بنطاق المحافظة وبحوزتهما (24 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، 500 قرص مخدر، مبلغ مالى، سلاح أبيض، 2 هاتف محمول).

وفي مطروح، ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، 3 هاتف محمول، سلاح أبيض).

وفي الدقهلية، ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنصورة وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وفي الشرقية، ضبط شخصان حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (72 طربة من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).

وفي أسيوط، ضبط شخص حال تواجده بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وواصلت الأجهزة الأمنية جهودها لاستهداف العناصر الإجرامية ببؤرة السحر والجمال وتم ضبط شخص وبحوزته (كمية من مخدر البانجو، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.