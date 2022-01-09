 «سرقة النحاس» تسبب في قطع الكهرباء والمياه على مدينة تونسية - بوابة الشروق
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«سرقة النحاس» تسبب في قطع الكهرباء والمياه على مدينة تونسية

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 12:57 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 12:57 ص

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قيام مجهولين بسرقة النحاس من بعض خطوط الكهرباء، مما أدي إلى إنقطاع التيارالكهربائي عن مدينة تابعة لولاية "القيروان".
وأوضحت الشركة - في بيان أمس السبت، أن إنقطاع الكهرباء تسبب في إنقطاع الماء الصالح للشراب على العديد من التجمعات والمناطق السكنية التابعة لمعتمدية حفوز من ولاية القيروان ، مضيفة أن الفرق الفنية ستقوم بإصلاح الأعطال وإرجاع التيار الكهربائي في أقرب وقت ، مشيرة إلى أن قيمة الخسائر الناتجة عن السرقة تقدّر بحوالي 10 آلاف دينار.
وطالبت الشركة ضرورة التصدي لمثل هذه الجرائم بتظافر مجهودات كل الأطراف ، نظرا لخطورتها وتزايدها بصفة غير مسبوقة وما يترتب عنها من أضرار بممتلكاتها، إلى جانب ما تسببه من تعطيل للمرافق الحيوية للجهة.

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