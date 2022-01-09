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عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد انطلاق أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، وافتتح أكبر الأعضاء سنًا النائب محمود المشهداني، اليوم الأحد، الجلسة الأولى لمجلس النواب بحضور 325 نائبا.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الجلسة النائب محمود المشهداني فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

ومن المقرر أن يرفع البرلمان العراقي جلسته اليوم لحين التوصل إلى اتفاقات بين الكتل الفائزة بالانتخابات لتسمية المرشحين لإشغال مناصب رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وتسعى الكتل السياسية العراقية إلى التوصل إلى تفاهمات قبيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان والدخول إلى قبة المجلس باتفاقات.