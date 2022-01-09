جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة عامل نظافة فى المرج

تكثف الأجهزة الأمنية فى القاهرة، مساء اليوم، جهودها لكشف لغز العثور على جثة عامل مقتول بالرصاص بمنطقة المرج.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج بعثور الأهالى على جثة ملقاة بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، وعثر على جثة عامل نظافة مصاب بطلق نارى، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة وإرسالها للمعمل لفحصها والوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما، صرحت نيابة المرج بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بدفن جثة العامل، واستعجلت تقرير الطب الشرعى للوقوف على أسباب الوفاة.