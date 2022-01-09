مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر إيران من مهاجمة مواطنين أمريكيين

حذر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الأحد، إيران من أنها ستواجه تبعات خطيرة إذا تعرض مواطنون أمريكيون لهجمات من قبلهم.

وأضاف سوليفان، في بيان للبيت الأبيض اليوم، أن "إيران زعمت أنها فرضت عقوبات على 52 أمريكيا، وهي تفعل ذلك بينما تواصل ميليشيات تابعة لطهران هجماتها ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما يهدد مسئولون إيرانيون بتنفيذ عمليات إرهابية في داخل الولايات المتحدة وحول العالم".

وشدد سوليفان، على أن بلاده ستحمي وتدافع عن رعاياها، بمن فيهم من يخدمون في وطنهم الآن ومن خدموا سابقا.

ونوه بأنه "رغم خلافاتنا كأمريكيين بشأن السياسة مع إيران، لكننا متحدون في الدفاع عن شعبنا، وسنعمل مع حلفائنا وشركائنا لردع أي هجوم تشنه إيران والرد عليها".

وأكد أنه في حالة مهاجمة إيران أيا من المواطنين الأمريكيين ، بمن فيهم الـ52 شخصا المذكورين أمس، فسوف تواجه تبعات خطيرة.