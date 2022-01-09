صلاح عبدالله: رحيل وائل الإبراشي مفاجأة صادمة وحزينة

عبر الفنان صلاح عبدالله عن دهشته الشديدة فور سماعه خبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وكتب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:

وائل الإبراشي، ومفاجأة أخرى صادمة وحزينة.

واستطرد: وليه صادمة رغم طول فترة مرضه؟لإني في آخر تواصل مع الفاضلة حرمه، في نهاية العام الراحل، للإطمئنان عليه، قالتلي الحمدلله وائل بقى كويس جداً، ولكنه ياحبيبي ياوائل الموعد الذى لامفر منه والحمدلله دائماً في كل حال ولانملك الآن إلا الدعاء.

ودعا:يارب إجعل معاناته في ميزان حسناته وإغفرله وإرحمه وإجعله من أهل الجنة بعفوك ولطفك وكرمك ياقادر ياكريم يارحيم ياالله

وهوِّن علينا مفاجآت هذا العام يارب…يارب يارب.

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي توفي مساء اليوم عن عمر يناهز ال٥٨، بعد معاناة طويلة مع المرض بسبب فيروس كورونا.



