قال تقرير جديد، صادر عن البنك الدولي بعنوان: "آثار جائحة كورونا على توزيع الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إن حزم الدعم المالي، التي قدمتها دول المنطقة لمواجهة كورونا وتبعاتها، بلغت 227 مليار دولار، أو ما يمثل 2.7% من الناتج المحلي.



وأوضح التقرير -تلقت "الشروق" نسخة منه- أن تلك التكلفة تضع مزيدا من الضغوط على الوضع المالي الضعيف بالفعل لدول المنطقة.



وأشار التقرير، إلى أن ما يرفع من سوء الوضع، تزايد الشواهد على أن الآثار السلبية للجائحة يتحملها من كانوا بالفعل قبل الجائحة.



وتنبأ تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي صدر في يناير الماضي، أنه بين 7 - 8 ملايين شخص في المنطقة سيسقطون في براثن الفقر.