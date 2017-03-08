قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الزيادة على سعر طن الأرز في حدود من 500 جنيه إلى 750 جنيهًا، موضحًا أنه العام الماضي كان هناك انهيار في أسعار جميع المحاصيل الزراعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن سعر كيلو العدس وصل لـ 11 جنيهًا للجملة، لافتًا إلى أن كيلو البطاطس وصل الطن به إلى ألف جنيه (الكيلو بجنيه) خلال العام الماضي 2021.

وأوضح أن هذا الإنهيار ليس في صالح المنتج، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيجعل الفلاح «مش هيزرع تاني»، مؤكدًا أن الزيادات أعادت أسعار المنتجات لوضعها الطبيعي «وكل واحد بيبيع حسب المنطقة اللي هوة فيها؛ ومقدرش أحددله سعر».

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات ليس له رقابة على رفع الأسعار؛ وهذا الأمر يقع على عاتق الحكومة ووزارة التموين، وهيئة السلع التموينية لم ترفع سعر الأرز، مؤكدا أن كيلو الفول وصل 6 جنيه وهذا انهيار في الأسعار خلال 2021 كان على مستوى العالم وليس مصر فقط.

وشدد على أن تخزين الأرز أمر طبيعي؛ لأنه محصول يزرع مرة واحدة في العام، مؤكدًا أنه لا يتم تخزين الأرز فقط بل كل المحاصيل، موضحًا أن السعر العادل للمستهلك من 10 لـ 12 جنيه لأرقى أنواع الأرز المعبأ واحد كيلو ونسبة الكسر موجودة لحد نسبة 5% (وهو بدعة).