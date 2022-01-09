انخفاض الاحتياطيات الرسمية البرازيلية إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو

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تراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية للبرازيل بمقدار 57ر7 مليار دولار ، أو 5ر1%، عن الشهر السابق إلى 2ر362 مليار دولار في ديسمبر ، وفقا لأرقام البنك المركزي البرازيلي.

وارتفعت الاحتياطيات بنسبة 9ر1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع احتياطي الذهب 9ر1% على أساس شهري، و 85% على أساس سنوي ليصل إلى 58ر7 مليار دولار

وانخفض احتياطي العملات الأجنبية بنسبة 2ر5% على أساس شهري، و 8ر6% على أساس سنوي إلى 4ر309 مليار دولار.

وارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 4ر1% على أساس شهري، و 355% على أساس سنوي لتصل إلى 3ر19 مليار دولار.