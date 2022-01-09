 الخارجية الروسية: موسكو ليست متفائلة بعد بالتصريحات الأمريكية قبيل انطلاق المحادثات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الروسية: موسكو ليست متفائلة بعد بالتصريحات الأمريكية قبيل انطلاق المحادثات

أ ش أ
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 11:04 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 11:04 ص

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن توقعات بلاده بشأن المحادثات الروسية - الأمريكية بجنيف واقعية، وأن موسكو ليست متفائلة بعد سماع تصريحات واشنطن وبروكسل الأخيرة.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن تلك التصريحات تثير الاستياء، مضيفا:"أمامنا مهمة وهي التوصل إلى اتفاق بشكل ديناميكي ودون توقف، دون إعطاء الزملاء في الولايات المتحدة وحلف الناتو الفرصة لتعطيل كل شيء، والانغماس في المناقشات التي لا نهاية لها حول نفس الموضوعات التي كانت متراكمة لسنوات وعقود في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، فمن المقرر أن تجري روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) محادثات يوم 12 يناير في بروكسل، إضافة إلى المباحثات الروسية الأمريكية حول قضية الضمانات الأمنية والأمن الاستراتيجي في جنيف يوم غد الاثنين يناير.


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