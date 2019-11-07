أعلنت سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، استعدادات إدارة الكلية لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، لطلاب الفرق الأربعة، خلال الفترة من ١٥ يناير إلى ٣ فبراير، تنتظم الامتحانات يوميا على مدار الأسبوع، ثلاثة أيام للفرقتين الأولى والثالثة وثلاثة أيام للفرقتين الثانية والرابعة، وسط إجراءات إحترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، بالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الكلية على رأسهم وحدة إدارة الأزمات والكوارث و المركز الطبي وإدارة الدفاع المدني والأمن بالكلية.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أنه لن يتم السماح بدخول الامتحانات لمن لم يتلقى التطعيم وذلك وفقا القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

وأضافت أن عدد الطلاب موزعين على قاعات الكلية بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لاتقل عن متر ونصف المتر.

وشددت أن إدارة الكلية اتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بوضع خطة إستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش وتعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، وتوفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد، وتم التنبيه على الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات، وكذلك تم تعقيم قاعات الامتحانات وجميع الكنترولات، ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية، كذلك قامت إدارة الكلية بوضع خطة مُحكمة خلال فترة الإمتحانات لتجنب تكدس الطلاب من خلال إعداد اللوحات الإرشادية الخاصة بتوزيع الطلاب على اللجان ومكان كل لجنة، و التنبيه على الطلاب بضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل، بالإضافة إلى تقسيم الطلاب على البوابات مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب وأخر، كما سيتم العمل على قياس درجة حرارة الطلاب عن طريق لجنة مشكلة من الأمن والدفاع المدنى والمركز الطبى بالكلية.

شددت على ضرورة التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامات والقفازات عند الدخول من بوابات الجامعة وأثناء فترة الامتحان، كما سيتم خلال فترتي الامتحان إتخاذ إجرءات التعقيم اللازمة للجان، و تهوية لجان الامتحانات بصورة جيدة.

وأكدت أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مسؤولى السلامة والصحة المهنية بالكلية، إلى جانب التنبيه على عدم التكدس على منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، كذلك تنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار، وعدم السماح للطلاب بالانتظار فى حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعى، كما سيتم تعقيم الكنترولات يومياً بعد انتهاء الامتحان.

وأوضحت أن الخطة التأمينية لعملية الإمتحانات تضمنت تعميم التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية على الطلاب من خلال إعداد لوحات ووضعها بالأماكن المتفرقة بالكلية وعلى الموقع الرسمى للكلية وعلى صفحات الأقسام، ومضمونها حفاظاً على سلامتك أثناء فترة الامتحانات، برجاء اتباع إرشادات الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل حيث سيتم قياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى بين كل طالب والآخر عند الانتظار أمام بوابات الكلية للدخول، التوجه لمقر لجنة الطالب فور الدخول لحرم الكلية و الإنتظار بها، والتزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الخاصة به منذ دخوله بوابة الجامعة والكلية و طوال فترة الامتحان، وغير مسموح بتداول الأدوات المكتبية بين الطلاب أثناء الامتحان، وغير مسموح بتداول الأدوات الوقائية الخاصة بالطالب داخل اللجنة المناديل و مواد التعقيم و القفازات.

ولفتت إلى مراعاة إحضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب حيث لن يتم تداول أي مشروبات أو مأكولات داخل اللجان، مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع أو تزاحم، ممنوع التجمعات داخل حرم الكلية ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان.