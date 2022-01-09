محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إطلاق التيار الكهربائي داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأعمال النهائية في تطوير وإنشاء الجناح البحري في مستشفى السلام ببورسعيد؛ لزيادة القوة الاستيعابية لها.

ووجه المحافظ، خلال جولته بسرعة إطلاق التيار الكهربائي داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام الدولي بنطاق حي الشرق، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتشغيل المبنى قريبا، ويشمل مبنى الجناح البحري لمستشفى السلام وممر الربط بين الجناحين البحري والقبلي.

وفي إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سريرا داخليا، ووحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، ووحدة قسطرة القلب، وأقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سريرا، وقسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، وقسم الأشعة، و4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق.