الخطيب عن التجديد لموسيماني: المفاوضات مستمرة

علق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على إمكانية تجديد تعاقد، بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

صرح الخطيب عبر قناة أبو ظبي الرياضية، اليوم الأحد "علي معلول جدد تعاقده مع الأهلي، لكن موسيماني، هناك مشاورات معه".

وينتهي تعاقد "بيتسو" مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب المدرب الجنوب إفريقي في توقيع عقد جديد مدته موسمين، إلا أن إدارة الأهلي، تؤجل هذا الملف، لحين انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، الشهر المقبل، في الإمارات.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع بيتسو موسيماني في الأول من أكتوبر 2020 بعد الانفصال عن المدرب السويسري، ريني فايلر.