مقتل شاب سوداني جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب القصر الرئاسي

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قُتل شاب سوداني، اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وسط الخرطوم بالقرب من قصر الرئاسة، لتفريق متظاهرين يواصلون المطالبة بتنحي العسكريين.

وذكر موقع المشهد السوداني الإخبار أن الشاب لقى حتفه إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق، وفق لجنة الأطباء المركزية، خلال مشاركته في تظاهرات شارك فيها الآلاف في العاصمة السودانية وضواحيها.

وكانت وكالة الأنباء السودانية(سونا) قد ذكرت أن تظاهرة انطلقت ظهر اليوم الأحد بولاية الخرطوم دعت إليها تنسيقيات لجان المقاومة بالولاية والتي تاتي في إطار جدول زمني وضعته اللجان في المدن الثلاث مطالبين بالحكم المدني .

وردد المتظاهرون هتافات تدعو الى مدنية الدولة وحملوا لافتات وجابوا عددا من احياء مدينتى امدرمان والخرطوم تطالب بعودة السلطة للشعب،بحسب وكالة سونا.

وبحسب موقع "أخبارالسودان" استخدمت قوات الأمن مجددا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، لمنع محتجين من الوصول إلى القصر وسط العاصمة.