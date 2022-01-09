 تشييع جثمان تهاني الجبالي بمقابر هوارة في طنطا.. وشقيقتها باكية: كانت دائمة المساعدة للفقراء والأيتام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تشييع جثمان تهاني الجبالي بمقابر هوارة في طنطا.. وشقيقتها باكية: كانت دائمة المساعدة للفقراء والأيتام

المستشارة الراحلة تهاني الجبالي
المستشارة الراحلة تهاني الجبالي
علاء شبل
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 12:24 م | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 12:24 م

شهدت مقابر عوارة بمدينة طنطا، انهيار شقيقة الراحلة المستشارة تهاني الجبالي، وانخراطها في البكاء، بالتزامن مع وصول جثمانها إلى المقابر، لدفنه بمثواه الأخير بمقابر أسرتها.

وأكدت شقيقتها، أن الراحلة كانت بارة بأهلها، ودائمة المساعدة للفقراء والأيتام حتى قبيل رحليها.

وتوفيت المستشارة تهاني الجبالي، عقب إصابتها بالفيروس كورونا بعد رحلة علاجية بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

ولدت الراحلة لأسرة من إحدى محافظة الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر فى شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة وتخرجت منها عام 1973، ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى.

بعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عاما، وهي محامية لدى محكمة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944.


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