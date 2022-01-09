شهدت مقابر عوارة بمدينة طنطا، انهيار شقيقة الراحلة المستشارة تهاني الجبالي، وانخراطها في البكاء، بالتزامن مع وصول جثمانها إلى المقابر، لدفنه بمثواه الأخير بمقابر أسرتها.

وأكدت شقيقتها، أن الراحلة كانت بارة بأهلها، ودائمة المساعدة للفقراء والأيتام حتى قبيل رحليها.

وتوفيت المستشارة تهاني الجبالي، عقب إصابتها بالفيروس كورونا بعد رحلة علاجية بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

ولدت الراحلة لأسرة من إحدى محافظة الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر فى شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة وتخرجت منها عام 1973، ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى.

بعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عاما، وهي محامية لدى محكمة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944.