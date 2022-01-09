البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته

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يعقد البرلمان العراقي الجديد اليوم الأحد أولى جلساته بعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا في البلاد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن النائب محمود المشهداني سيرأس جلسة البرلمان العراقي كونه أكبر الأعضاء سنا ومن ثم يتم ترديد القسم.

وبحسب مصادر سياسية عراقية فإن البرلمان سيرفع جلسته اليوم لحين التوصل إلى اتفاقات بين الكتل الفائزة بالانتخابات لتسمية المرشحين لاشغال مناصب رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وتسعى الكتل السياسية العراقية إلى التوصل إلى تفاهمات قبيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان والدخول إلى قبة البرلمان باتفاقات لضمان تمرير المرشحين لشغل المناصب العليا والكتلة الأكثر عددا التي سيعهد إليها تسمية رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.