كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، أنه كان قريبا من الانضمام لقائمة كأس الأمم قبل إصابته أمام الاتحاد في الدوري، مؤكدًا أنه يرى نفسه الحارس رقم واحد في مصر.

ومن المنتظر أن يستهل منتخب مصر مشواره في الأمم الإفريقية بمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السادسة.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس ": "لعبت في منتخب مصر لفترات طويلة لمدة 8 سنوات، لو لم أنضم للمنتخب حاليًا لن أدمر نفسيًا، ورفضت اللعب للزمالك حبا واحتراما لجماهير الأهلي".

وتابع:" أرى انني الحارس رقم 1 في مصر لكن هذه ليست مرحلتي، ولا يوجد حارس لا يقع في الخطأ بما في ذلك الحراس الحاليين للمنتخب، سواء محمد الشناوي أو محمد أبو جبل ومحمد صبحي، بل يقومون بأخطاءً كبيرة".

وشدد: "انضممت إلى بيراميدز وعيناي على منتخب مصر، وكل الحراس يرون أنفسهم رقم واحد، وأرى نفسي رقم واحد ولكن هذه ليست مرحلتي".

وأردف: "عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر يتواصل معي باستمرار، ووارد أن أنضم للفراعنة، وكنت قريبًا جدًا ولكن تعرضت للإصابة في مباراة الاتحاد".

ونوه:" كنت بمضي على بياض في الأهلي والكلمة في الأهلي عقد، ولو كنت أساسي في الأهلي وعقدي انتهي كنت سأستمر مع الفريق".

واسترسل: "تهنئتي للأهلي بدوري أبطال إفريقيا كلفتني 100 ألف جنيه، بسبب رفضي طلب إدارة بيراميدز بحذف التغريدة".

واختتم:" الأهلي قدره الفوز بالبطولات فهو قادر على تحقيق ذلك مع اي شخص، وحظ من يركب قطار الأهلي ويستمر معه حتى النهاية ويحصد كل شيء".