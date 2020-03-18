الضرائب: إلزام الممولين بسداد الضريبة المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه على الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومراكز كبار المهن الحرة والمأموريات التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة رابع، الالتزام بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات بدلالة رقم المطالبة التي تصدر من خلال وسائل الدفع الآتية السداد من خلال بطاقات الائتمان، وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

وبحسب البيان، يتم السداد من خلال البنوك المتعاملة بنظام المطالبات من خلال فروع البنوك أو من منظومة CPS، أو السداد من خلال نقاط البيع الحكومية pOS المرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة.

وأوضح عبد القادر عدم قبول السداد النقدي أو بشيكات أو من خلال مدفوعة المواطن أو بأية وسيلة أخرى بخلاف المقررة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واحتساب مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات الأخرى آليًا من قبل النظام نتيجة عدم السداد.

وأشار عبد القادر إن المصلحة أصدرت تعليمات بذلك، لافتًا إلى أن هذا يأتي في ضوء استمرار المصلحة في تنفيذ خطة التطوير التي تنتهجها في إطار التحول الرقمي الذي تشهده فى المرحلة الحالية، وبمناسبة تطبيق منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية (SAP) على المراكز الضريبية الثلاثة وبدء تطبيقها على منطقة ضرائب القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها، وكذا صدور قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٧٦ لسنة ٢٠٢٠.