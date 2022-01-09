شركة علم السعودية تعتزم طرح أسهم للاكتتاب في فبراير

(د ب أتعتزم شركة علم السعودية للأمن الالكتروني والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، بيع أسهم في اكتتاب عام أولي الشهر المقبل، لتنضم إلى مجموعة من الشركات التي تستفيد من سوق الأسهم السعودي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن بيان للشركة أن الطرح العام الأولي سيتاح للمستثمرين الأفراد لمدة أربعة أيام بدءا من الثالث من فبراير بعد عملية إعداد سجل الأوامر للمؤسسات الاستثمارية.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة بيع 24 مليون سهم خلال الطرح، منها 2ر7 مليون سهم كحد أقصى للمستثمرين الأفراد بما يعادل 30% من أسهم الطرح.