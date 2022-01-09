حمدي الميرغني عن أول حب في حياته: «كنت بجيب لها سندوتشات جبنة بالخيار»

روّى الفنان حمدي الميرغني، تفاصيل أول حب في حياته، مشيرًا إلى أنه لم يلتفت إلى قصص الحب أثناء تواجده في الجامعة بسبب انشغاله في مسرح الجامعة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم السبت: « أول حب في حياته، لم يكن حب حقيقي، وكنت بجيب لها سندوتشات جبنة بالخيار»، مضيفًا أنه يتمنى أن يصبح مغني إلا أن لديه مشكلة في الأذن الموسيقية.

واستكمل، أن من أفضل الأعمال التي شارك فيها هو فيلم «كلب بلدي»، متابعًا: « الفيلم دا كان في بدايتي ، وخلال تجربة فيلم ماما حامل مع الفنانة ليلي علوي، عملت سيشوار وركبت سنة علشان ينفع أكون ابنها».

وأضاف، أن الفنان عادل إمام خرج عن النص في مسلسل فلانتينيو، متابعًا: «أخدت قلم من الزعيم لم يكن مكتوب في المشهد، و قعدنا كلنا نضحك بعدها».

وأوضح، أن أول تعارف حدث بينه وبين الفنان أرشف عبدالباقي من خلال مسرح الدولة، مضيفًا: « أستاذ اشرف عبد الباقي عرفنا من هذا المكان، ومعظم اصدقائي في مسرح مصر كذلك، وأوس أوس الاقرب لي وطريقتنا في الكوميديا واحدة ».