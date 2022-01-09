وزيرة التضامن: محافظ بنى سويف لم يطلب منى لقاء محمد الأمين

نقل الإعلامي أحمد موسى، تصحيحًا أرسلته وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، عما أسيء فهمه من تصريحاتها مع برنامج «على مسئوليتي» قبل قليل، بشأن رجل الأعمال محمد الأمين.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن محافظ بني سويف لم يطلب منها مقابلة رجل الأعمال المحبوس حاليا محمد الأمين.

كما كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مثيرة عن قضية رجل الأعمال محمد الأمين والذي استغل دار الأيتام المملوك له بمحافظة بني سويف، بممارسة أعمال يعاقب عليها القانون مع الفتيات اللاتي وجدن في الدار، وذلك خلال مداخلتها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد.

حيث فجرت كواليس عن بداية الأزمة وعن الحيلة التي كان يظهرها أمام الجهات لإظهار أن الدار مثالي عند الزيارات، وكيف تم اكتشاف الواقعة، ومحاولاته للتواصل معها شخصيًا بعد الكشف عن أمره.

