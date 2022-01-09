قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهات سهلة لكبار البريميرليج

انتهت منذ قليل قرعة الدور الـ 32 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021/2022، بعد حسم تأهل ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

وتمكن ليفربول من حسم التأهل إلى الدور الـ32 بعد الرباعية في شباك شروزبري مقابل هدف وحيد، فيما نجح توتنهام في خطف بطاقة التأهل بعد فوزه على موركامب بنتيجة 3-1 على ملعب توتنهام هوتسبير.

وفاز مانشستر سيتي على مستضيفه سويندون تاون على ملعب الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز تشيلسي على تشيسترفيلد بنتيجة 5-1.

ويتبقى لقاءان قبل انتهاء الدور الـ 64 من البطولة، حيث يتقابل أرسنال مع نوتنجهام فورست اليوم في تمام الساعة 7.15 بتوقيت القاهرة على ملعب ذا سيتي جراوند، بينما يواجه مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا مساء غد الإثنين على معقل أولد ترافورد في تمام الساعة 9.55 بتوقيت مصر.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

كريستال بالاس في مواجهة هارتلبول

هدرسيفيلد تاون ضد بارنسلي

تشيلسي وبليموث

إيفرتون وبرينتفورد

بورنموث وبورام وود

كيديرمنستر ووست هام

ميدلزبره مع الفائز من مانشستر يونايتد أو أستون فيلا

توتنهام وبرايتون

ليفربول وكارديف سيتي

بيتربورو امام كيونز بارك رينجرز

كامبرديج يونايتد ولوتون تاون

ساوثهامبتون ضد كوفنتري سيتي

ستوك سيتي وويجان

ليستر سيتي أمام الفائز من لقاء نوتنجهام فورست/أرسنال

مانشستر سيتي وفولهام

ولفرهامبتون ونورويتش سيتي