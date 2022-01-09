 انطلاق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالأقصر - بوابة الشروق
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انطلاق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 7:12 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 7:12 ص

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية انطلاق امتحانات اليوم الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

وتفقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، سير أعمال الامتحانات باللجان واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومستوى الامتحانات وحضور الطلاب وذلك من خلال غرفة العمليات المعدة لمتابعة سير الامتحانات.

وأدى أكثر من ٥١٤٦ تلميذ وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمنطقة الامتحان في مادتي (القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية) كما أدى ما يقرب من ٦١٢٣ طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي بالمنطقة الامتحان في مواد الفقة، النحو، والصرف.

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