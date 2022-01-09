تقييد خروج الجنود الأمريكيين من المنشآت العسكرية في اليابان

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قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فومي إن حكومتي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على تقييد خروج أفراد الجيش الأمريكي من المنشآت العسكرية في اليابان.

وتحث الحكومة اليابانية على تبنى إجراءات أكثر صرامة لمنع تفشي فيروس كورونا لتهدئة مخاوف السكان بشأن ارتفاع حالات الاصابة في المنشآت الأمريكية في اليابان، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال كيشيدا لبرنامج بهيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الأحد إنه قلق للغاية بشأن تفشي الفيروس داخل المنشآت العسكرية الأمريكية وحولها.

وأضاف أن أمريكا وافقت من حيث المبدأ على تقييد الخروج غير الضروري للأفراد العسكريين من المنشآت.

وأوضح كيشيدا أنه أصدر أوامره للوزراء المعنيين لتشكيل لجنة مشتركة من المسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع للدولتين لمناقشة الأمور المتعلقة بالصحة والنظافة.

وتقول مصادر حكومية إن الجيش الأمريكي سوف يبدأ في تقييد الخروج غير الضروري لأفراده ابتداء من غد الاثنين.

كما أنه يعتزم جعل ارتداء الكمامات إجبارياً في القواعد الأمريكية.