سانا: القوات الأمريكية تبني مصفاة للنفط شمال شرق سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن القوات الأمريكية بالتعاون مع قوات"قسد" قامت بتركيب مصفاة لتكرير النفط بحقول رميلان.

ونقلت "سانا" عن مصدر في مديرية حقول رميلان بالحسكة أن "القوات الأمريكية ركبت مصفاة نفط بطاقة تصل إلى 3000 برميل يوميا بالتعاون مع قسد في حقول رميلان شمال شرق المحافظة".

وقال المصدر إن الفترة المقبلة "ستشهد زيادة كبيرة في عمليات سرقة ونهب النفط السوري من الجزيرة من قبل القوات الأمريكية المرتبطة بها بعد تركيب المصفاة".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية أن القوات الأمريكية أخرجت مساء أمس السبت رتلا من 79 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط السوري، إضافة إلى برادات وناقلات وعدد من الشاحنات ترافقها أربع سيارات عسكرية وتوجهت إلى شمال العراق عبر المعابر غير الشرعية.

كما أخرجت القوات الأمريكية منذ ثلاثة أيام رتلا مؤلفا من 60 آلية بينها ناقلات وبرادات وصهاريج محملة بالنفط السوري إلى شمال العراق، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.