شيخ المصورين: عُرض عليا مليون دولار لبيع أرشيفي من صور السينما المصرية لفرنسا

كشف المصور الكبير محمد بكر، المؤرخ السينمائي وشيخ المصورين السينمائيين، عن تلقيه عرض بمليون دولار من أجل التنازل عن نيجاتيف أرشيفه من الصور التي يمتلكها هو ووالده للسينما المصرية، متابعًا أنه تلقى العرض للتنازل عن الصور للمعهد العربي فى باريس ورفض وترك لهم جزء من الصور وعرضوها لديهم ونسبوها للمعهد العربي.

وأوضح المصور محمد بكر، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، اليوم الأحد، أنه رفض العرض الضخم لان المعهد العربي في باريس كان سيمتلك ارشيف الصور وهذه الصور تاريخ السينما المصرية، لافتا إلى أن والده بدأ في التصوير منذ عام 1930 ثم استكمل هو المسيرة في الخمسينات.

وأشار المصور محمد بكر، إلى أن أرشيف الصور التي يمتلكها هو صورها بنفسه وبعضها ورثها عن والده أكثر من 2000 فيلم من ذاكرة السينما المصرية، مؤكدًا أن الصور مؤرخة بالتواريخ واسماء طواقم التصوير والأشخاص الذين عملوا خلف الكاميرا.

وناشد المؤرخ السينمائي وشيخ المصورين السينمائيين، وزارة الثقافة ومكتبة الاسكندرية بعمل متحف للحفاظ على هذا التراث.