 كندا تسجل 26 ألفا و35 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة - بوابة الشروق
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كندا تسجل 26 ألفا و35 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 9:18 ص

سجلت كندا 26 ألفا و35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 21 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و507 آلاف و28 إصابة، والوفيات إلى 30 ألفا و752 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 70 مليونا و985 ألفا و386 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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