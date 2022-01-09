نهاد أبو القمصان: مصور فيديو «معلمة المنصور» مجرم ولابد من ضبطه

أعربت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عن سعادتها بالتطور الإيجابي الذي حدث في واقعة معلمة المنصورة وقرار وزارة التربية والتعليم بعودة المدرسة لعملها، قائلة: «بعد ظلم معلم المنصورة المجتمع المصري هو اللي ظهر لرفض الضغط عليها والمجتمع ليس بهذه القسوة والعنف اللي شوفنها باللجان الالكترونية».

وأشارت نهاد أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، اليوم الأحد، إلى أنها شاهدت استجابة كبيرة وسريعة لقضية آية معلمة المنصورة بعد الفيديو الذي نشرته بالأمس، وطالبتها فيه بالذهاب إلى مكتبها وعملها بوظيفة مصحح لغوي

وتابعت: «حاليا محتاجين نراجع الموقف القانوني لقضية معلمة المنصورة ونعمل بلاغ لمباحث الانترنت في المجرم اللي نشر الفيديو، وتم الاتجار بالفيديو، وتعرضت المدرسة لضغط وإيذاء ليس بالقليل وقابلت قسوة».

وتقدمت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، بالشكر إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاستجابته وإعادة الحق لمعلمة المنصورة.