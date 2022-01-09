أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اعتماد فوز العامري فاروق، بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات التي جرت مؤخرًا.

وجاء في بيان من اللجنة الأولمبية وطبقًا أن قرارها رقم 1 لسنة 2022 جاء بعد الأطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية وعلى القرار رقم 2 لسنة 2020 الصادر في شأن لائحة لنظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية وعلى القرار رقم 10 لسنة 2018 الصادر في شأن لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية.

وأوضحت اللجنة الأولمبية أنه تقرر تنفيذ الرأي الوارد بمذكرة الرد على التظلم المقدم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للسيد المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي، بفوز العامري فاروق محمد عبدالحميد العامري بمقعد نائب الرئيس بالتزكية لحصوله على أكثر من 20% من عدد الأصوات الصحيحة.

وبذلك سيتكون مجلس إدارة النادي الأهلي عن الدورة الاتخابية 2021-2025 من كل من:

محمود الخطيب – رئيس مجلس الإدارة بالانتخاب

العامري فاروق محمد عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية

خالد عبدالمحسن كامل مرتجي – أمين الصندوق بالانتخاب

محمد عمر محمد الدماطي – عضو مجلس الإدارة بالانتخاب

حسام السيد متولي غالي – عضو مجلس الإدارة بالانتخاب

محمد زكريا عبيد سراج الدين – عضو مجلس الإدارة بالانتخاب

طارق حسن عبد الحميد قنديل – عضو مجلس الإدارة بالانتخاب

محمد محمود عبد العظيم الغزاوي – عضو مجلس الإدارة بالانتخاب

محمد شوقي السيد إسماعيل – عضو مجلس الإدارة بالانتخاب

مهند مجدي عبد العزيز – عضو مجلس الإدارة بالانتخاب

محمد جمال عبد القادر – عضو مجلس الإدارة من الشباب بالانتخاب

مي عاطف عبد الفتاح – عضو مجلس الإدارة من الشباب بالانتخاب.