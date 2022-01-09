عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد وقوع مشادات بين الكتل السياسية وتدافع إثر خلاف على تسمية الكتلة الأكبر خلال جلسة مجلس النواب التي انعقدت، مساء اليوم الأحد.



ونُقل رئيس البرلمان العراقي المؤقت محمود المشهداني إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال جلسة مجلس النواب، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء اليوم الأحد.



وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية، إن «المشهداني» نُقل على الفور الى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته لغرض المداولة.



وانطلقت أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، اليوم الأحد، وافتتح أكبر الأعضاء سنًا النائب محمود المشهداني، اليوم الأحد، الجلسة الأولى لمجلس النواب بحضور 325 نائبا.



ومن المقرر أن يرفع البرلمان العراقي جلسته اليوم لحين التوصل إلى اتفاقات بين الكتل الفائزة بالانتخابات لتسمية المرشحين لإشغال مناصب رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.



وتسعى الكتل السياسية العراقية إلى التوصل إلى تفاهمات قبيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان والدخول إلى قبة المجلس باتفاقات.





