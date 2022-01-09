أحلام تبدي غضبها بسبب الحجر الصحي بالكويت: هناك تمييز في المعاملة

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن غضبها بسبب التمييز في المعاملة التي تلقتها من قبل السلطات الكويتية، حيث تم منعها من مغادرة البلاد بسبب كونها في فترة الحجر الصحي، في حين تم السماح للمطرب القطري فهد الكبيسي.

ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، قالت فيه: "طبعا وصلت الكويت أمس في طيارتي الخاصة وكان عندي فرح، وفي المطار لم يتم إبلاغنا أبالحجر، وأنا سكنت في فندق الراية الذي هو نفس الفندق الذي سويت فيه الفرح".

وتابعت: "في نفس اليوم وصل معايا الفنان القطري فهد الكبيسي في نفس الوقت هو وصل على القطرية، وأنا وصلت على طائرة خاصة وأنا واخدة كل اللقاح، وأول ما وصلت سويت تحليل وسويت فحص وكل أموري تمام".

وأضافت: "خلصت الفرح جيت أسافر الطيارة ناطرتني في المطار جيت أطلع قالولي أنتي في الحجر قلت على عيني وراسي القانون وأنا تحت القانون، لكن اليوم اكتشف أن فهد الكبيسي الفنان القطري ركب طيارته وتوجه إلى بلده ووصل إلى الدوحة بينما أنا أنتظر".

وأبدت سعادتها بتضامن أهل الكويت معها، ونشرت تغريدة جاء فيها: "هذا العشم فيكم يا أهلي أهل الكويت ويا ترى فهد وين غنى أمس وليش الحجر ما عمّ عليه؟ ومين ورى عدم مغادرتي وحجري في الفندق ثلاث أيام عشان أغادر من الفندق ع الطيارة، وفهد في نفس اليوم وغنى وكسر الحجر وطلع من الفندق، وراح غنى في الزواج بس أنا سكنت في نفس الفندق اللي غنيت فيه، ليش فهد معفي من الحجر؟ أنا مش ضد فهد وهو يعرف غلاوته عندي ونقطة ياليت عنده رد على سؤالي ليش هو غادر وأنا انحجرت".