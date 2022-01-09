 محلل سياسي إيطالي لـ الشروق: من المرجح تشكيل حكومة في ليبيا بعد 24 يناير - بوابة الشروق
الأحد 9 يناير 2022 10:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

محلل سياسي إيطالي لـ الشروق: من المرجح تشكيل حكومة في ليبيا بعد 24 يناير

مروة محمد
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 10:02 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 10:02 ص

اعتبر المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، أنه سيكون من الصعب التصويت في الانتخابات الرئاسية الليبية يوم 24 يناير الجاري؛ لأن "الوضع معقد للغاية".

وقال الخبير لدى موقع "ديكود 39" الإيطالي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه "سيكون من الصعب التصويت؛ لأنه لا توجد حتى الآن قائمة نهائية بالمرشحين للرئاسة، كما أن هناك مشكلة قانونية تتعلق بترشح (سيف الإسلام القذافي)، حيث توجد مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحقه، فضلا عن مشكلة ترشح رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الذي لم يلتزم بالتعهد مع الأمم المتحدة بعدم الترشح للانتخابات".

ورجح "روفينيتي" أنه "لن يكون هناك تصويت يوم 24 يناير، وبالتالي على الأرجح فإن الأمور تتجه نحو تشكيل حكومة جديدة سيتم التصويت عليها من البرلمان، التي يمكن أن تولد في نهاية يناير وبداية فبراير، بالاتفاق بين الشرق وجزء من الغرب، في أعقاب لقاء مرشحي الرئاسة الذي جرى في بنغازي مؤخرا".

كان عدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية الليبية -بينهم (المشير خليفة حفتر، وفتحي باشاغا، ومحمد المنتصر، وأحمد معيتيق، والعارف النايض، والشريف الوافي، وعبدالمجيد سيف النصر)- عقدوا اجتماعا في بنغازي خلال ديسمبر الماضي.

ورأى "روفينيتي" أن "ليبيا تمر بمرحلة حرجة وحساسة للغاية؛ لأنه في الواقع لم تعد هناك حكومة شرعية"، مضيفا أن "الثقة التي منحها البرلمان لحكومة الدبيبة انتهت في 24 ديسمبر الماضي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك