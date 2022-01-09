طرح تذاكر مباريات كأس الرابطة

طرحت شركة تذكرتي، تذاكر بطولة كأس الرابطة المقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل.

وكشف الموقع الرسمي لشركة تذكرتي أنه سيتم طرح تذاكر مباريات دور المجموعات من خلال الموقع الرسمي.

يُذكر أن رابطة الأندية كانت قد أعلنت أن كل فريق مشارك في كأس الرابطة سيحصل على 100 ألف جنيه مساهمة من الرابطة، كما يحصل المُتوج باللقب على مليون ونصف المليون جنيه.

وبموجب ما أعلنته رابطة الأندية سيحصل صاحب المركز الثاني (الوصيف) على مليون جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، ويحصل صاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه.

وسيلعب الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كاس الرابطة بجانب الجونة، سموحة، الإسماعيلي، المقاولون العرب والبنك الأهلي.