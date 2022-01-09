الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب العراقي بـ«أغلبية الأصوات»

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انتخب نواب البرلمان العراقي، اليوم الأحد، محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس بأغلبية الأصوات في أولى جلساته.

وتنافس الحلبوسي الذي كان يشغل المنصب نفسه في المجلس السابق مع محمود المشهداني الذي رأس الجلسة الافتتاحية كونه أكبر الأعضاء سنا.

وشهد الجلسة نقاشات حادة وتدافع نقل على إثره المشهداني إلى المستشفى فيما ترأس الجلسة النائب خالد الدراجي.

ورفعت أولى جلسات البرلمان العراقي للمداولة بعد مشادات كلامية بين نواب في كتلة الأكثرية الصدرية ونواب الإطار التنسيقي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن تعود للانعقاد في وقت لاحق.

وبدأ البرلمان في إجراءات انتخاب رئيس المجلس في غيبة المرشح للمنصب المشهداني.

وبدأ البرلمان في إجراءات انتخاب رئيس المجلس في غيبة المرشح للمنصب المشهداني.

وكان الحلبوسي وهو محافظ الأنبار الأسبق قد فاز بالنصب نفسه في سبتمبر 2018.